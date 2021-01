O debate entre todos os candidatos à Presidência da República vai realizar-se esta terça-feira, dia 12 de janeiro, confirmou o canal ao SAPO Mag. O frente a frente entre Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias, Ana Gomes, André Ventura, João Ferreira, Tiago Mayan e Vitorino Silva poderá ser acompanhado a partir das 21h55 na RTPe RTP3.

Depois de o canal ter confirmado que o atual Presidente da República iria estar presente no debate, duas horas antes do arranque da emissão em direto, a Direção-Geral da Saúde recomendou que Marcelo Rebelo de Sousa participasse por videochamada, segundo a RTP.

"Está confirmada a emissão, esta terça-feira, a partir das 21h55, no Pátio da Galé, em simultâneo na RTP1 e na RTP3, do único debate televisivo entre todos os candidatos à Presidência da República. As autoridades da Saúde recomendaram que Marcelo Rebelo de Sousa não participasse presencialmente", pode ler-se no site da RTP.

O canal adianta ainda que a recomendação da DGS resulta da necessidade de reavaliação dos resultados dos testes realizadores por Marcelo Rebelo de Sousa nas últimas 24 horas.

Na manhã desta terça-feira, a RTP confirmou que esperava informações das autoridades de saúde depois de o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ter inicialmente testado positivo, admitindo que, se fosse necessário, o mesmo seria adiado.

O debate na RTP1 e RTP3 será moderado por Carlos Daniel.