Depois de uma série de três temporadas na Netflix, estreadas entre 2015 e 2018, Demolidor (Daredevil, no original) tem regresso confirmado ao pequeno ecrã. De acordo com a Variety, Matt Corman e Chris Ord ("Cover Affairs") serão os argumentistas e produtores executivos.

O super-herói cego da Marvel está entre as próximas apostas do Disney+, que anunciou uma nova série da personagem esta sexta-feira. "Demolidor" foi a produção mais elogiada das seis sagas da Netflix centradas em super-heróis da Marvel, com um ângulo mais urbano, violento e realista do que a maioria dos filmes do Universo Cinematográfico Marvel - lista que incluiu ainda "Jessica Jones", "Luke Cage", "Punho de Ferro", a minissérie "Os Defensores" e "O Justiceiro".

Desenvolvida por Drew Goddard ("A Casa na Floresta", "Sete Estranhos no El Royale"), a série acompanhou Matt Murdock, que durante o dia é advogado e à noite combate o crime no bairro nova-iorquino onde cresceu, Hell's Kitchen. Charlie Cox encarnou o protagonista e retomou o papel numa breve aparição no filme "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (2021), o que levou os fãs a especular sobre o regresso do super-herói. Embora o elenco de "Demolidor" ainda não tenha sido anunciado, o britânico será a escolha mais provável para encarnar o protagonista. Em dezembro de 2021, o presidente da Marvel, Kevin Feige, afirmou que Cox seria o único ator que poderia interpretar Demolidor no Universo Cinematográfico Marvel.

Antes da estreia de "Demolidor" na Netflix, Ben Affleck tinha vestido a pele do super-herói em "Demolidor - O Homem sem Medo" (2003), filme de Mark Steven Johnson dizimado pela crítica e sem qualquer ligação ao Universo Cinematográfico Marvel.

Vincent D’Onofrio, que tinha encarnado o vilão Wilson Fisk/Rei do Crime (Kingpin) na saga da Netflix, também voltou a assumir a personagem em "Hawkeye - Gavião Arqueiro", série estreada em 2021 no Disney+, o que faz com que a sua presença no regresso de "Demolidor" também seja quase certa.

Devido a uma cláusula do acordo entre a Netflix e o Disney+, as personagens que apareceram em "Os Defensores" não poderiam estar presentes em séries fora da Netflix durante dois anos após o cancelamento de "Demolidor", em 2018. Terminado o prazo, é expectável que o Universo Cinematográfico Marvel fique ainda mais preenchido nos próximos tempos.