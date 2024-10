Após vários contratempos nos bastidores, a série “Daredevil: Born Again” vai estrear no Disney+ a 4 de março de 2025.

O anúncio foi feito pelos atores principais Charlie Cox e Vincent D’Onofrio diretamente aos fãs durante um painel da Marvel no sábado na convenção Comic Con de Nova Iorque, onde também foi apresentado um primeiro trailer.

A primeira temporada terá nove episódios e uma segunda, nos mesmos moldes, foi confirmada em agosto deste ano.

Com três temporadas entre 2015 e 2018, "Demolidor", centrada em Matt Murdock, o advogado e super-herói cego da Marvel, foi a produção mais elogiada das seis sagas da Marvel Studios para a Netflix, que tinham um ângulo mais urbano, violento e realista do que a maioria dos filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU): a lista incluiu ainda "Jessica Jones" (também três temporadas), "O Justiceiro", "Luke Cage" e "Punho de Ferro" (todas com duas) e a minissérie "Os Defensores".

Foram produzidos mais de 160 episódios das séries entre 2015 e 2019, mas foram progressivamente canceladas pela Netflix após o anúncio da criação da plataforma Disney+.

Charlie Cox entrou oficialmente no MCU como Matt Murdock com o filme "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" e Vincent D’Onofrio retomou o chefe mafioso Wilson Fisk na série "Hawkeye", ambos em 2021, antecipando o anúncio da 'reabilitação' de "Demolidor" para novos episódios feito em julho de 2022 na Comic-Con de San Diego.

A rodagem de "Born Again" arrancou em março do ano seguinte, mas houve problemas nos bastidores: primeiro a produção foi interrompida em junho por causa da greve dos argumentistas e atores de Hollywood e a seguir, durante essa paragem, a Marvel decidiu reformular a série para se aproximar mais do formado da versão da Netflix, contratando novos argumentistas e dispensando os anteriores (Matt Corman e Chris Ord, da série "Cover Affairs") e os realizadores dos episódios já rodados.

"Daredevil: Born Again" é o título da banda desenhada publicada em 1986 escrita por Frank Miller, mas sabe-se que a série vai desviar-se da história: o Justiceiro não apareceu na BD e o elemento central continua a ser a luta do Demolidor contra Wilson Fisk, que entra no mundo da política de Nova Iorque.

Ainda com Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson e Michael Gandolfini, regressam das séries da Marvel da Netflix Ayelet Zurer (como Vanessa Marianna-Fisk) e Jon Bernthal (Frank Castle / Justiceiro).