Depois de 28 anos à frente de talk shows nas noites da televisão norte-americana, Conan O'Brien vai despedir-se do seu late night, "Conan", para abraçar novos projetos na HBO Max. Em comunicado, a WarnerMedia anunciou que o apresentador vai abandonar a TBS no final da décima temporada do programa, em junho de 2021.

"Em 1993, Johnny Carson deu-me o melhor conselho para a minha carreira: ‘O mais rapidamente possível, obtém uma plataforma de streaming’", frisa Conan O’Brien em comunicado. "Estou emocionado por poder continuar a fazer o que raio eu faço agora na HBO Max, e estou ansioso para ter uma assinatura grátis", graceja.

Segundo a WarnerMedia, na HBO Max, o apresentador e humorista vai conduzir um programa de variedades semanal. O novo formato deverá estrear no verão do próximo ano. Casey Bloys, diretor de conteúdo da HBO e HBO Max, frisa que está entusiasmado para ver os novos conteúdos do humorista. "A marca única de comédia enérgica, identificável e, às vezes, absurda de Conan encanta o público da noite há quase três décadas. Mal podemos esperar para ver o que ele e o resto da Team Coco vão criar para este novo formato de variedade semanal", confessa.

Em comunicado, a empresa adianta ainda que Conan O’Brien vai dar continuidade à sua série de viagens - "Conan Without Borders" está disponível na Netflix.