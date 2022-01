Depois de ter conquistado a produção mundial de "The Voice" ao cantar "Comunhão de Bens", de Ágata, Edmundo Inácio, da equipa de Diogo Piçarra, voltou a chamar a atenção de "Best of The Voice", o perfil oficial do formato no Youtube.

Na gala em direto do dia 16 de janeiro, o finalista do programa de talentos da RTP1 fez uma versão de "Sonhos de Menino", tema de Tony Carreira. Com a atuação, o concorrente surpreendeu os mentores e a atuação foi eleita como das melhores da semana de todo o mundo.

Veja aqui o vídeo.