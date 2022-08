Há boas notícias para os fãs de "The Good Doctor", série protagonizada por Freddie Highmore. Segundo o site Deadline, o canal ABC está a preparar um spin-off centrado numa jovem advogada.

"The Good Lawyer" já se encontra em desenvolvimento e conta com os mesmos showrunners e produtores executivos da série médica, David Shore e Liz Friedman.

De acordo com o site, a nova série será centrada numa jovem advogada que sofre de TOC (Transtorno Obsessivo-Compulsivo), mas que se destaca com uma carreira brilhante.

As personagens de "The Good Lawyer" devem ser apresentadas durante a sexta temporada de "The Good Doctor".