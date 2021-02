Na emissão desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, de "Joker", a concorrente Vanessa Borges conseguiu conquistar o prémio final do programa da RTP1. Ao responder corretamente, a participante arrecadou 75 mil euros.

No arranque da emissão, Vasco Palmeirim relembrou que Vanessa Borges já tinha vencido, há 10 anos, 20 mil euros no "‘Quem Quer Ser Milionário?", também da RTP1. No antigo concurso, a concorrente somou 20 mil euros.

"O dinheiro do 'Milionário' já foi à vida e preciso. Preciso e quero-me divertir", explicou a participante no arranque da emissão do "Joker".

Veja aqui o programa.