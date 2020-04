Depois de ter passado pelo programa de Cristina Ferreira, na SIC, António Costa vai estar em direto em "Você na TV". O primeiro-ministro vai conversar com Manuel Luís Goucha na próxima sexta-feira, dia 10 de abril.

A notícia foi confirmada pelo apresentador do programa da TVI durante uma conversa, via Skype, com Maria Cerqueira Gomes.

António Costa esteve no passado dia 1 de abril, em "O Programa da Cristina". A entrevista ao primeiro-ministro foi para o ar na terceira e última parte do talk show das manhãs da SIC, apresentado por Cristina Ferreira.

De acordo com os dados, a conversa registou 29,5% de share e, em média, cada minuto foi visto por 1,1 milhões de espectadores. Em 2019, na primeira vez que António Costa visitou a "casa" da apresentadora, a conversa foi acompanhada por cerca de 1,3 milhões de espectadores.