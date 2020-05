Depois do sucesso de "Tiger King", há um novo documentário que está a conquistar os subscritores da Netflix. "The Last Dance"chegou a 20 de abril ao serviço de streaming e tem ocupado os primeiros lugares do ranking diário da plataforma - em Portugal, esta quinta-feira, dia 6 de maio, o documentário lidera o top dos conteúdos mais vistos.

Apesar de não serem conhecidos os números da Netflix, a empresa Nielsen avança que, nas duas primeiras semanas, "The Last Dance" foi visto por mais de 12 milhões de espectadores. Já a Parrot Analytics avança que "The Last Dance" é a série documental mais vista do momento em todo o mundo, tendo também em contra a transmissão televisiva no canal norte-americano ESPN.

A série documental faz o relato definitivo da carreira de Michael Jordan e dos Chicago Bulls dos anos 1990, ilustrando-o com imagens inéditas da época de 1997/1998.

"No outono de 1997, Michael Jordan e os Chicago Bulls iniciaram o percurso para vencer o seu sexto título da NBA em oito anos. "Mas, apesar de tudo o que Jordan alcançou desde a sua estreia 13 anos antes, 'The Last Dance' ('a última dança', numa tradução livre) da lenda, como lhe chamou o treinador Phil Jackson, esteve envolta em tensão com a direção do clube e pela sensação avassaladora que esta seria a última vez que o mundo veria o melhor jogador de todos os tempos, assim como os seus extraordinários colegas, em ação", explica a Netflix.

Os episódios da série documental estreiam semanalmente na Netflix.