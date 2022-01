Nuno Homem de Sá foi expulso de "Big Brother Famosos", da TVI. Depois da gala deste domingo, dia 23 de janeiro, os concorrentes conversaram na sala de estar da 'casa mais vigiada do país' e Bruno de Carvalho contou que se desentendeu com o ator.

"O que se passou hoje, aqui dentro da casa, foi muito grave e será resolvido no sítio certo", frisou o ex-presidente do Sporting. "O Nuno chegou ao pé de mim e da Liliana e começou com ameaças. Eu, preocupado com a casa, levei-o para o confessionário e pronto... não vou dizer muito mais", contou.

"Já disse que resolverei o assunto no local certo“, acrescentou Bruno de Carvalho. "Estávamos em gala e foi pedido para não dizer absolutamente nada, mas jamais iria correr o risco de darmos uma imagem absolutamente dantesca só porque o Nuno assim o desejava", acrescentou.

"O 'Big' se quiser que vos diga. Ainda não acredito muito bem naquilo que aconteceu. Amanhã será um novo dia", rematou.