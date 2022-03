Alguém lhe partiu o coração e precisa de uma série para rir? "Guia Astrológico para Corações Partidos" é a sugestão da Netflix, que estreou esta terça-feira, dia 8 de março, a segunda temporada da comédia italiana realizada por Bindu de Stoppani.

A história segue Alice Bassi, uma solteira na casa dos 30 anos, que trabalha como assistente de produção numa pequena cadeia de televisão. "Na casa dos 30 e ainda solteira (mas não por escolha sua), Alice trabalha numa pequena cadeia de televisão, numa função sem perspetiva de carreira, apesar de ela ser a pessoa mais competente do canal. Para cúmulo, o seu ex-namorado Carlo vai-se casar e está prestes a ser pai", adianta a Netflix.

"Como se já não bastasse, o novo diretor criativo do canal, o misterioso e encantador Davide, põe todos à prova. A vida de Alice começa a mudar quando conhece Tio, um dos atores da principal novela da cadeia e guru experimentado na interpretação de planetas e estrelas, que depressa se torna o seu 'guia astrológico para corações partidos' pessoal", explica a sinopse da série.

Na segunda temporada, à primeira vista, parece que Alice está a um passo de viver um dos seus contos de fadas com final feliz, mas "acaba com tudo menos felicidade": "Terá sido Davide Sardi apenas fruto da sua imaginação? E que será do programa depois do que se passou entre ambos? Felizmente, Alice não tem de enfrentar o futuro incerto sozinha. Paola e Tio estarão sempre ao seu lado. E o que se passa com as estrelas? Elas conseguem guiar-nos… mas apenas se fizermos as perguntas certas".