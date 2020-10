Esta quarta-feira, dia 21 de outubro, Cristina Ferreira prometeu revelar o "maior segredo da TVI" no seu programa. A curiosidade pode ter prendido alguns espectadores ao pequeno ecrã durante a manhã, mas não foi o suficiente para conquistar a liderança durante a tarde.

Durante a manhã, "Dia de Cristina" foi o programa mais visto com 24,6% de share, seguido por "Casa Feliz", da SIC, que registou 21,2% de share. Já "Praça da Alegria", da RTP1, conquistou 11,8% de share.

No período da tarde, o programa de Júlia Pinheiro liderou audiências, com 16,7% de share. No total da tarde, o formato de Cristina Ferreira somou 16,3% de share - na reta final, momento em que foi anunciada a nova edição do "Big Brother", "Dia de Cristina" também não conseguiu conquistar os espectadores e perdeu para a novela "Amor à Vida" (23,9% de share).

No total diário, o jogo entre o Manchester City e Futebol Clube do Porto, transmitido pela TVI, foi o programa mais visto - a partida da Liga dos Campeões foi vista por um milhão e 789 mil telespectadores (35% de share).

Esta quarta-feira, a TVI conseguiu conquistar a liderança com 21,1% de share. A SIC caiu para o segundo lugar (19,3% de share), seguida pela RTP1 (11,1% de share).