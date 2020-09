Cristina Ferreira esteve na manhã desta segunda-feira no "Você na TV" para fechar um ciclo ao lado de Manuel Luís Goucha. Durante o talk show da TVI, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção do canal revelou a data de estreia do seu novo programa.

O formato semanal "Dia de Cristina" arranca na próxima quarta-feira, dia 21 de setembro, às 10h00. Uma vez por semana, Cristina Ferreira estará no ar durante a manhã.

“O ‘Dia de Cristina’ é sempre no mesmo em cada semana ou não?", perguntou Manuel Luís Goucha. "Isso já é quereres saber demais", respondeu Cristina Ferreira, frisando que o apresentador também iria passar pelo programa.

"O ‘Dia de Cristina’ será o que a Cristina quiser", rematou. Na estreia, a apresentadora vai dar um prémio de 150 mil euros em cartão.