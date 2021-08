Esta quarta-feira, dia 4 de agosto, Diana Chaves entregou o jackpot do passatempo do programa "Casa Feliz". No total, a vencedora conquistou 14 mil euros (2500 euros do prémios diário e 11 500 euros do jackpot).

Para entregar o prémio, a apresentadora do programa das manhãs da SIC foi buscar um cartaz em cartão de João Baião.

"Ganhou! Marília! Ganhou o Jackpot, 14 mil euros! Eu e o João estamos muito felizes", celebrou Diana Chaves.