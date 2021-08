"Um documentário imperdível sobre a princesa que era também a mulher mais popular e famosa do mundo no momento da sua morte, com apenas 36 anos", frisa o canal, adiantando que a produção conta com "testemunhos dos seus filhos, os príncipes Harry e William".

"Kate, a duquesa de Cambridge, e Meghan, a duquesa de Sussex, explicam como Diana continua a inspirá-las. Além disso, falamos com os famosos que quiseram partilhar histórias pessoais dos seus momentos com Diana, a princesa mais querida do mundo", adianta o canal.

Produzido em 2021, o documentário conta ainda com "declarações inéditas do seu antigo mordomo, Paul Burrell, e de Andrew Morton, o biógrafo em quem confiou, assim como o especialista na monarquia que a seguiu de perto durante quase 20 anos". "Este novo documentário reflete uma imagem contemporânea da sua vida, revelando a ascensão e os erros de uma princesa perseguida até à morte por um conto de fadas", frisa o canal.