A Coyote Vadio, responsável por "Pôr-do-sol", da RTP1, está a produzir uma série sobre o humorista Diogo Faro, avança a Time Out. A produção conta com Manuel Pureza ( "Pôr-do-sol" e minissérie sobre Marco Paulo, da SIC) como realizador.

"É sobre a persona Diogo Faro e é um projecto sobre como é que balanças esta coisa de ser entertainer, cómico e ao mesmo tempo activista", explica Ivo Canelas, em entrevista à revista, O ator vai interpretar uma das personagens da série que deverá ter entre oito e dez episódios.

Manuel Pureza explica à Time Out que não se trata de uma "série biográfica, nem retrata a vida do Diogo": "Antes pelo contrário. É sobre ele, mas ele é uma personagem que evidentemente se cruza com as suas próprias crenças, atitudes e convicções. Mas é uma personagem, é ficção. Não é uma biopic".

"É uma extrapolação de mim, dessa dicotomia, mas que será sempre sobre o ser humano e as suas falhas, que é uma coisa que tenho muitas", acrescenta Diogo Faro, citado pela revista.