"Nada é Para Sempre" é o single que junta Diogo Piçarra e Vitor Kley. Para apresentar o tema na emissão deste domingo, dia 27 de dezembro, do "The Voice Portugal", o artista brasileiro usou a tecnologia para se juntar ao mentor do programa de talentos da RTP1.

"Quero agradecer ao Vitor por ter aparecido aqui como holograma (...) No meio do Natal e de tudo isto, conseguiu", frisou Diogo Piçarra no final da atuação no "The Voice Portugal".

Veja aqui o vídeo.