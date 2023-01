Depois da gala deste domingo, dia 15 de janeiro, do "The Voice Portugal", vários espectadores confessaram ter ficado desiludidos com os resultados do televoto, levantando algumas dúvidas sobre o processo de votação.

Através da sua conta no Twitter, Diogo Piçarra respondeu aos espectadores que confessaram "não perceber" o resultado. "Desculpem a sinceridade, mas não há manipulação", começou por frisar o mentor do programa de talentos da RTP1.

"Sem votos, o vosso favorito não passa. Não basta apoiar na internet e falar bem no Twitter. Mas atenção, com todo respeito, pois cada um tem as suas finanças", acrescentou o músico na sua conta no Twitter.