Disney+ divulga lista de conteúdos disponíveis em Portugal no lançamento. "Mulan" chega ao serviço em dezembro

O Disney + chega a Portugal no próximo dia 15 de setembro e, no dia de estreia, ficarão disponíveis cerca de 600 filmes, mais de 100 séries e "inúmeros conteúdos originais e exclusivos".

Entre o conteúdo anunciado incluem-se os clássicos da Disney, todos os filmes da saga "Star Wars", mais de 30 filmes da Marvel, filmes e curtas-metragens da Pixar, documentários e séries da National Geographic, mais de 30 filmes e séries originais, entre as quais "The Mandalorian", e as 30 temporadas da série de animação “Os Simpsons”, com mais de 600 episódios disponíveis para os subscritores.

"O Rei Leão (2019)" e "Vingadores: Endgame", "Free Solo". "Hannah Montana" e "O Garfy Pergunta" também vão estar disponíveis na plataforma no dia de lançamento.

Já o filme "Mulan (2020)" ficará disponível no Disney+, como parte integrante da oferta para todos os subscritores, no dia 4 de dezembro.

"A partir do dia de lançamento, os fãs de super-heróis terão acesso a mais de 30 filmes Marvel incluindo 'Capitão America' e todos os filmes da coleção 'Vingadores', 'Black Panther', a coleção 'X-Men' e séries Marvel que incluem, entre outras, 'Agent Carter' e 'Os Vingadores Unidos'", avança a plataforma em comunicado.

O Disney+ frisa ainda que o serviço de streaming "será a casa da saga Skywalker, disponibilizando os filmes 'Star Wars' desde o episódio I até ao IX". "The Mandalorian" é outro dos destaques - esta quarta-feira, nas redes sociais, a produção de anunciou que os novos episódios da série chegam a 30 de outubro ao serviço de streaming Disney +.

A partir do dia 15 de setembro, poderá ver ou rever mais de 20 filmes da Pixar, como “Toy Story 4”, “The Incredibles 2: Os Super-Heróis”, “Carros” e “À Procura da Dory”.

O documentário da National Geographic “Jane”, nomeado para um BAFTA, o documentário “Dentro do Okavango” e a série “One Strange Rock” também estarão disponíveis no serviço.

Os clássicos como "Cinderela” e "A Pequena Sereia" estarão disponíveis no serviço, assim como "Frozen: O Reino do Gelo" e “Aladdin (2019)”. Além de "Phineas e Ferb" e “Violetta”, o Disney+ irá ainda "disponibilizar centenas de séries, curtas e especiais do Disney Channel".