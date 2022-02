Wall Street entusiasmou-se com as últimas novidades da Disney e o preço das ações disparou.

No início de janeiro, a gigante do entretenimento contava com cerca de 130 milhões de subscritores em todo o mundo para a sua plataforma de streaming Disney+, segundo um comunicado publicado esta quarta-feira, um número muito superior ao esperado.

O Disney+ obteve 11,7 milhões de subscritores num trimestre, alcançando 129,8 milhões, ou seja, 37% a mais do que no mesmo período do ano passado.

O número também supera a desilusão das notícias do início de novembro, quando foi revelado que a plataforma só tinha adicionado dois milhões de subscritores em três meses e estava com um total de 118 milhões, quando os investidores esperavam que já se tivesse chegado aos 125.

O aumento de subscritores que superou as expectativas surgiu num trimestre em que o Disney+ lançou o primeiro episódio de "O Livro de Boba Feet", uma nova série "Star Wars", além da série da Marvel "Hawkeye".

Também ficaram disponíveis "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" e a animação "Encanto", filmes que o estúdio tinha lançado exclusivamente nos cinemas.

A Disney também revelou pela primeira vez as divisões geográficas: a plataforma tem 42,9 milhões de subscritores nos EUA e Canadá, 41,1 milhões noutros países e ainda 45,9 milhões no Disney+ Hotstar na Índia.

Entre todos os seus serviços de streaming, como Hulu e ESPN+ (desporto), a Disney chegou aos 196,4 milhões de subscritores.