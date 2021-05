A Walt Disney Company pretende descontinuar 100 dos seus canais de televisão internacionais até ao final do ano, revelou o CEO da empresa, Bob Chapek, esta segunda-feira, dia 24 de maio, durante uma conferência sobre tecnologia.

Citado pelo site Bloomberg, o responsável da Disney sublinhou que o objetivo é dar destaque ao serviço de streaming Disney+. "A grande maioria do conteúdo irá migrar para o Disney+", explicou Bob Chapek, sublinhando que esta é a "estratégia central" da empresa.

O CEO lembrou ainda que o consumo de produtos televisivos mudou radicalmente nos últimos anos, frisando que a Disney quer estar "na vanguarda".

No ano passado, a Disney fechou 30 dos seus canais internacionais. Para já, a rede ainda não definiu em que países é que irá implementar a medida - citado pela Bloomberg, Bob Chapek explicou que estão a ser analisados os contratos da empresa em todos os mercados.

Em Portugal, a empresa conta com os canais Disney Channel e Disney Junior.

Na conferência, o CEO lembrou ainda que, na Europa, o Disney+ conta com o Star, uma área especial com conteúdo mais adulto. Segundo Bob Chapek, a maior dos clientes do serviço de streaming tem consumido os novos conteúdos da mais recente área de entretenimento da plataforma.