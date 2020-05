A nova edição do "Big Brother" ainda não liderou audiências no pequeno ecrã, mas tem sido todas as semanas o programa mais comentado no Twitter em Portugal. Este domingo, dia 24 de maio, o reality show da TVI voltou a ocupar os primeiros lugares do ranking dos temas mais comentados na rede social.

A gala do programa apresentado por Cláudio Ramos ficou marcada pela expulsão de Rui e a continuidade de Diogo, que preferiu perder a sua imunidade para garantir que não irá faltar comida na casa durante a semana.

Nas nomeações, o clima voltou a aquecer, com os concorrente a trocarem várias acusações entre si. Depois de Ana Catharina nomear Daniel Monteiro por "não representar uma causa" com que se identifique. O concorrente, que é bombeiro, não gostou da justificação e pediu para responder: "Se os bombeiros... se achas que é uma causa que não é grande coisa, quando necessitares dos bombeiros... não deviam de chegar a ti".

Nas redes sociais, o comentário de Daniel Monteiro foi um dos temas mais comentários, assim como a nomeação de Diogo. Teresa, Renato, Ana Catharina e Noélia também estão nomeados esta semana.

