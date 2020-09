"Big Brother - A Revolução" estreou este domingo, dia 13 de setembro, na TVI. A nova edição do reality show conta com a participação de 19 concorrentes, sendo quatro dos participantes "agentes infiltrados", que estão escondidos no "Posto de Comando".

"Assim que entraram na grande casa do 'Big Brother – A Revolução', Andreia e Bruno receberam uma notícia de Teresa Guilherme que os deixou surpreendidos: 'Não são concorrentes'. Estes terão de estar sempre preparados para os desafios do 'Big Brother' e nunca poderão ser descobertos como infiltrados! Vão viver fora da casa, num pequeno quarto reservado que vão dividir. O jogo de ambos será, certamente, mais exigente, estratégico e perspicaz", explica a produção do programa.

Além de Andreia e Bruno, André e Sandra também fazem parte do grupo dos "infiltrados".

Conheça todos os concorrentes de "Big Brother - A Revolução":

JOANA

Idade: 20 anos

Localidade: Alcabideche

Profissão: Designer de interiores

ANDREIA

Idade: 40 anos

Localidade: Seixal

Profissão: Bailarina