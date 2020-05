Depois de vários convites, Bruno Fernandes aceitou participar no "5 para a meia-noite". O futebolista português participou na emissão desta quinta-feira, dia 7 de maio, do talk show da RTP1 através de videochamada.

No programa, Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves desafiaram o atleta do Manchester United para participar na versão caseira da rubrica "Pressão no Ar". No arranque do segmento, as apresentadoras lembraram que Bruno Fernandes é natural da Maia, mas que fez carreira em Lisboa."Dizes 'refogado' ou dizes 'estrugido'?", perguntou Inês Lopes Gonçalves. "Estrugido... eu não digo, diz a minha mulher", brincou.

Na rubrica, o internacional português revelou ainda que dorme a sesta todos os dias para não ficar "mal disposto". "Quando não durmo, fico muito rabugento", confessou em "Pressão no Lar", do "5 para a meia-noite".

Veja o vídeo: