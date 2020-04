Depois de uma semana de intervalo, "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" regressou este domingo, dia 19 de abril, à SIC. Como é habitual, no arranque do programa, Ricardo Araújo Pereira analisou as principais notícias da semana.

No final da primeira parte, o humorista recriou o "meme do caixão", dos mais populares das últimas semanas. Em "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", Ricardo Araújo Pereira recordou a promessa de Mário Centeno sobre o orçamento do Estado, dançando depois com um caixão de cartão às costas - no meme viral, sempre que algo corre mal surge um grupo de pessoas a dançar com um caixão.

Na emissão deste domingo, Ricardo Araújo Pereira conversou ainda com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Veja aqui o programa completo.

Durante a noite de domingo, "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" foi um dos temas mais comentados no Twitter em Portugal, chegando a ocupar o primeiro lugar o ranking nacional.

