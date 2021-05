Fátima Lopes foi uma das convidadas da emissão da passada quinta-feira, 27 de maio, do "5 para a meia-noite". No talk show da RTP1, Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha desafiaram a apresentadora a participar na rubrica "Pressão no Ar".

"Se há coisa que a Fátima tem estado a fazer em loop nos últimos meses é responder a perguntas difíceis. Mas também tínhamos de dar a nossa achega", brincou a produção do programa nas redes sociais.

No início da rubrica, a apresentadora quis saber se podia olhar para Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha. "Não se pode olhar, pois não? Eu gosto de olhar para as pessoas, para elas perceberem que... cá se fazem, cá se pagam", brincou.

Em "Pressão no Ar", Fátima Lopes recordou que já disse um palavrão em direto e que o primeiro shot que bebeu foi com Ruben Rua. Na rubrica do talk show, a apresentadora confessou ainda que já pediu a Manuel Luís Goucha para não a tratar por 'santinha'.

"Chamou algumas vezes no passado e eu disse-lhe que não queria que ele me chamasse, porque eu não gosto. Eu tenho um nome, é Fátima Lopes... pronto, está esclarecido", frisou.

Veja o vídeo: