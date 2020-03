Joacine Katar Moreira foi uma das convidadas da emissão desta quinta-feira, dia 5 de março, do "5 para a meia-noite". No programa da RTP1, Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves desafiaram a deputada para participar na rubrica "Pressão no Ar".

No segmento, as apresentadoras começaram por querer saber com quem é que Joacine Katar Moreira almoça na cantina Assembleia da República. "Com os meus assessores", respondeu.

"Quem é que tu gostavas de enviar para a terra dele?", questionou Filomena Cautela "Ninguém", respondeu a deputada.

Na rubrica do talk show, Joacine Katar Moreira revelou ainda qual é o seu palavrão preferido e que foi expulsa de aulas antes de "ser expulsa do Livre". A deputada confessou ainda que acha graça a "99%" dos memes e piadas que fazem sobre si.

Veja aqui o vídeo.