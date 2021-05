O "The Voice Global" recordou esta semana as "Provas Cegas" dos vencedores das várias edições de 2020/2021 do programa de talentos. Publicado no Youtube, o vídeo recorda as primeiras atuações de dez concorrentes que conquistaram os mentores e os espectadores.

Ao vídeo, a produção global do programa de talentos destacou a "Prova Cega" de Luís Trigacheiro, que venceu a última edição do "The Voice Portugal".

A compilação conta ainda com atuações de Jérémie Makiese, que conquistou o primeiro lugar no "The Voice Belgique", Dani van Velthoven ("The Voice of Holland"), Lady Shine ("The Voice Afrique"), Marghe ("The Voice France"), entre outros.

Veja aqui o vídeo.