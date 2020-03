O canal Odisseia estreia na próxima quarta-feira, dia 11 de março, às 22h30, um documentário sobre o novo coronovírus (COVID-19). Segundo o canal, a produção teve "acesso exclusivo às equipas médicas que lutam na linha da frente na China" e conta com a "análise dos principais especialistas de saúde no mundo".

"Com acesso exclusivo ao pessoal médico que luta na linha da frente na China e à análise dos principais especialistas de saúde no mundo, este documentário, produzido por Genevieve Woo da MediaCorp Pte. Ltd. de Singapura, oferece-nos as chaves para compreender o que é o coronavírus e como está a ser a resposta da comunidade internacional", avança o Odisseia.

Saiba tudo sobre o COVID-19 aqui.

ESTREIA

Quarta-feira 11, 22:30

SEGUINTES EMISSÕES

Quinta-feira 12, 23:25

Sábado 14, 22:30

Domingo 15, 20:00