Na emissão desta sexta-feira, dia 27 de agosto, de "Dois às 10", Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz estiveram à conversa com o chef Hernâni Ermida. Durante o segmento, a apresentadora da TVI aproximou-se da câmara, frisando que queria conhecer a horta da convidada Júlia.

"Olha, põe as coisas em dia com o chef que eu vou querer conhecer a horta da Júlia", disse Maria Botelho Moniz.

"Tu agora parecias a Ana Marques no programa do Marco Paulo", atirou Cláudio Ramos. "Oh pá, Cláudio", respondeu a apresentadora do programa das manhãs da TVI.

Durante a emissão do passado sábado, dia 21 de agosto, de "Alô Marco Paulo", Ana Marques tentou apresentar um segmento do programa mas foi ignorada pelo cantor e pelas convidadas. "Agora posso-vos servir um doce? Posso? Não são os doces da Io Appolloni", questionou a apresentadora da SIC, não obtendo resposta.

Ao ser ignorada por Marco Paulo e pelas convidadas do programa, Ana Marques levantou-se do sofá e falou diretamente para os espectadores. "Eu tenho um doce para vocês, aliás, tenho vários doces, quatro… que também marcaram a minha vida, se é que queiram saber disso, talvez não...", frisou a apresentadora antes de lançar um vídeo dedicado à girlband Doce.

Veja o vídeo.