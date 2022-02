Uma equipa do programa "Dois às 10", da TVI, deslocou-se até Aveiro para uma reportagem sobre um homem que acumula lixo à porta da sua garagem.

No talk show das manhãs da TVI, o jornalista Bruno Caetano revelou que o idoso tentou agredir a equipa de reportagem."Quando estávamos a entrevistar o administrador do condomínio fomos interrompidos pelo homem de 76 anos que nos queria agredir. Agrediu o administrador do condomínio com uma bengalada no braço e por pouco não lhe acertou na cabeça", contou o repórter.

"O que se seguiu foi a nossa fuga para que não sermos agredidos, porque se trata de um homem de 76 anos. Tentámos, acima de tudo, controlar a ira deste homem, mas era impossível", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.