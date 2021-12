Joana e Mariana Mortágua estiveram esta terça-feira, dia 21 de dezembro, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa "Dois às 10". No talk show da TVI, as irmãs falaram sobre as suas tradições de Natal.

Nas redes sociais, José Carlos Malato, da RTP1, criticou a ida de Joana e Mariana Mortágua ao programa das manhãs da estação de Queluz de Baixo. "As irmãs Mortágua, por quem tenho estima, foram hoje ao programa do Cláudio Ramos falar sobre o Natal. Mau timing. Mau tudo", defendeu o apresentador nas redes sociais.

A entrevista de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz a Joana e Mariana Mortágua pode ser vista no site da TVI.