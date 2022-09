A nova edição do "Big Brother" estreou-se a 11 de setembro e conta com concorrentes famosos e anónimos. Esta semana, a revista TV Mais revelou os quanto ganham os participantes da nova temporada do reality show da TVI.

De acordo com a publicação, Nuno Homem de Sá era o mais bem pago, recebendo dois mil euros por semana. O ator foi o primeiro concorrente a abandoar a 'casa mais vigiada do país'.

Já a namorada de Nuno Homem de Sá, Frederica Lima, é segunda mais bem paga - 1200 euros por semana. Tatiana e Ruben Nova Nova, ex-concorrentes de reality shows da TVI, Rúben da Cruz, Ricardo Pereira e Joana Schreyer ganham 500 euros por semana.

Por cada semana que permaneçam na 'casa' do "Big Brother", os concorrentes anónimos ganham 150 euros.