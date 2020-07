Os espectadores, os concorrentes e o público que assiste aos programas em estúdio tornam-se muitas vezes protagonistas dos programas. Do "Você na TV", da TVI", ao "Preço Certo", da RTP1, aproveite para recordar alguns momentos que se tornaram virais nas redes sociais e que somam milhares de visualizações.

Jovem concorrente de "O Preço Certo" envia beijinhos… a atrizes pornográficas

A emissão da passada sexta-feira, dia 10 de julho, de "O Preço Certo" ficou marcada por um momento que conquistou as redes sociais, tornando-se viral. No concurso da RTP1, um jovem concorrente do Seixal pediu para enviar beijinhos. "Queria mandar beijinhos para a Lana Rhoades e para a Riley Reid. Um grande beijinho. Se elas estiverem a ver, claro", disse o participante Ricardo, enviando, assim, cumprimentos às duas atrizes pornográficas.

O Preço Certo - Dona Clementina

Você na TV - Maria de La Salete no Roda Você

Você na TV - Joana, a jovem que quer trabalhar com a Troika

O Preço Certo - A concorrente mais hilariante

Além fronteiras, pelo programa de Ellen DeGeneres também passam frequentemente jovens espectadores que conquistam o público.

Macey Hensley, jovem que sabe tudo sobre os presidentes norte-americanos, tornou-se uma estrela depois de conversar com a apresentadora.