Ryan Seacrest e Giuliana Rancic estão de volta ao canal E! para acompanhar as estrelas de Hollywood nas passadeiras vermelhas das principais cerimónias de entrega de prémios. A dupla vai conduzir o programa "E! Live From the Red Carpet" em direto dos Globos de Ouro, Grammys e Óscares 2020.

"Esta dupla não tem igual quando se tratar de aproximar os fãs das suas celebridades favoritas, com entrevistas divertidas e autênticas e momentos espontâneos com nomeados e convidados. O Canal E! oferece-lhe a cobertura multiplataforma mais abrangente: no ar, no digital, mobile e através das redes sociais", frisa o canal em comunicado.

A primeira emissão especial está marcada para o dia 5 de janeiro. A partir das 23h00, Ryan Seacrest e Giuliana Rancic vão acompanhar a passadeira vermelha dos Globos de Ouro. Já no dia 26, a dupla volta ao pequeno ecrã para a cerimónia dos Grammys.

A 9 de fevereiro, o "E! Live From the Red Carpet" vai acompanhar a passadeira vermelha da edição de 2020 dos Óscares.