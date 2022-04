No terceiro episódio de "Taskmaster", Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba, Toy e Rita Salema, a convidada especial do programa, foram desafiados para provas "completamente inimagináveis onde tudo pode acontecer".

No programa, Nuno Mark teve de ajudar os concorrentes nas várias provas - o humorista 'carregou' Gilmário Vemba às cavalitas, ouviu os gritos de Inês Aires Pereira e ajudou Rita Salema a festejar.

Nas redes sociais, a produção do programa partilhou vários dos momentos e adiantou um teaser do próximo episódio. "'Já me estou a passar"'. será que o Markl vai sofrer mais uma vez?", questiona a equipa de "Taskmaster".

Veja os vídeos: