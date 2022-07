A TVI vai apostar numa nova edição do reality show. As inscrições para "Big Brother", que se deverá estrear em setembro, terminam no final do mês.

"As portas da casa mais vigiada do país estão prestes a abrir novamente. Esta pode ser a sua grande oportunidade de participar nesta experiência social. Aproveite os últimos dias de inscrições no 'Big Brother'", avança a TVI no site oficial.

Para se inscrever, basta preencher um questionário online (ver aqui) e enviar uma foto e um vídeo de apresentação.

Conheça algumas das perguntas do questionário de inscrição:

Quem foram as principais pessoas na sua infância? Porquê?

Perdeu contacto com alguma pessoa que a tenha marcado na infância? Quem? Se sim, gostava de a/o ver outra vez? Tem algum contacto dessa pessoa?

Como foi a sua adolescência / juventude? Quais foram as coisas mais estúpidas que fez?

Tem alguma relação actualmente?

Que tipo de relação (pacífica, problemática) tem com os seus familiares mais próximos (pais, irmãos avós, tios, primos...). Tem alguma história engraçada com eles?

Já teve problemas com a justiça? Se sim, quais?

Tem ou teve algum problema de saúde? Alergias? Quais?

Quem é o seu cantor preferido? Qual é a música de que mais gosta? (Nacional e internacional)

Fisicamente, o que gosta mais em si? E o que gosta menos?

Que tipo de posts costuma fazer? E ver / seguir?

Costuma sair à noite? Que locais frequenta? O que costuma beber?

Quais os seus maiores preconceitos? Explique.

Já conheceu alguém famoso? Se sim, indique quem.

Já tentou participar em algum reality show? E já participou em algum programa de televisão? Se sim, indique os nomes dos programas, o ano e se ganhou algum prémio.

Qual a razão para a sua participação (financeira; fazer-se ouvir; tornar-se famoso, participar numa experiência social única,...)?

Como vão reagir os seus familiares se entrar num reality show?

Qual será o seu perfil enquanto concorrente? Há algum ex-concorrente com quem se identifique?

Porquê você? O que o torna diferente dos outros milhares de candidatos? Descreva em poucas linhas porque daria um bom concorrente do reality.

Tem preocupações ambientais? Se sim, quais?

Segue algum regime alimentar específico? Se sim qual?