No monólogo inicial da emissão desta quinta-feira, dia 4 de março, do "5 para a meia-noite", Inês Lopes Gonçalves apresentou algumas versões alternativas para as populares séries "Downton Abbey" e "Gambito de Dama", que foram adaptadas a "Downton Cacém" e "Montijo de Dama".

"Este monólogo é para aqueles que preferem ver uma boa série a lidar com as notícias. Recapitulamos a atualidade da semana, transformando as notícias em séries", resume a produção do programa da RTP1.

Veja aqui o vídeo.