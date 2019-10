No ar desde março de 2005, "Anatomia de Grey" continua a conquistar milhões de espectadores em todo o mundo. A série criada por Shonda Rhimes conta já com 16 temporadas, estando já a ser preparada o 17º capítulo.

Do Youtube ao Facebook, há centenas de páginas e grupos dedicados à série protagonizada por Ellen Pompeo, atriz que veste a pele de Dr. Meredith Grey. Aproveitando o sucesso da série, o médico Mikhail Varshavski, conhecido nas redes sociais por Dr. Mike, criou um canal no Youtube onde analisa os episódios da série.

Nas redes sociais, o médico de família de Nova Iorque reage aos principais acontecimentos dos episódios de "Anatomia de Grey". Os vídeo do médico e fã da série somam milhares de visualizações - no total, Mikhail Varshavski soma mais de 3,3 milhões de seguidores no Instagram e quase cinco milhões de subscritores no Youtube.

Veja o último vídeo partilhado pelo "Dr. Mike":