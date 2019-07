A estreia inédita em Portugal da segunda e última parte da saga "Dragon Ball Super: Sobrevivência do Universo" estreia no Biggs, dia 22 de julho, às 21h00. A nova fase da saga promete batalhas épicas protagonizadas por Son Goku, que será também embaixador dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020.

Os últimos 27 episódios serão emitidos de segunda a sexta-feira, às 21h00, com maratonas aos sábados a partir das 11h30 e repetição aos domingos, às 21h30.

"Exercitem-se bem! Aprendam bem! Brinquem bem, comam bem e descansem bem!": este é o lema do mestre Kame, personagem que servirá como ponto de partida para os últimos capítulos”, que arrancam com o veterano a participar no Torneio do Poder e a colocar a sua força e experiência à prova, anuncia o Biggs.

"Durante um árduo combate contra o Universo 4, o personagem ancião, também conhecido como Tartaruga Genial, terá que enfrentar Ganos e usar a sua icónica habilidade: o kamehameha. Será suficiente para alcançar a vitória? O que se seguirá?", acrescenta o canal em comunicado.