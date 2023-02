"Sex/Life", série que segue a história de um triângulo amoroso entre uma mulher, o seu marido e o seu passado, vai voltar à Netflix. A segunda temporada estreia-se a 2 de março e o primeiro trailer já foi revelado.

"Billie encara novos desafios e desejos em busca da vida que quer. Mas será que ela consegue ter tudo?", questiona o serviço de streaming nas redes sociais.

Veja o trailer:

Descrita como "escaldante, íntima e emotiva", a série promete "lançar um olhar novo e provocador à identidade e ao desejo femininos".

"Billie Connelly (Sarah Shahi) nem sempre foi dona de casa e mãe nos subúrbios. Antes de ter casado com o carinhoso e fiável Cooper (Mike Vogel) e de se ter mudado para o Connecticut, Billie era uma rebelde de espírito livre que vivia uma vida de trabalho e hedonismo em Nova Iorque com a sua melhor amiga, Sasha (Margaret Odette). Exausta de tomar conta dos filhos pequenos e tomada por um sentimento de nostalgia pelo seu passado, Billie começa a fantasiar no diário sobre as suas aventuras sexuais com o sensual ex-namorado, Brad (Adam Demos), o grande desgosto amoroso que nunca verdadeiramente ultrapassou", resume o serviço de streaming.

Ao longo dos episódios, "quanto mais se recorda, mais Billie se questiona quanto à forma como chegou a tal ponto, e é então que o marido descobre o diário". "Irá a verdade acerca do passado de Billie dar origem a uma revolução sexual no seu casamento, ou conduzi-la de volta à vida que ela julgava ter abandonado com o homem que lhe partiu o coração?", questiona a Netflix.