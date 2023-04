É já este sábado, 22 de abril, que chega a comédia romântica “A Pinch of Portugal” ao Hallmark Channel ("Uma Pitada De Portugal", em tradução literal).

Além do título que já remete para o local da história, Duarte Gomes torna-se o primeiro ator português a ser protagonista de um filme americano no famoso canal de comédias românticas dos EUA, que costumam passar também com sucesso em Portugal na Fox Life.

Filmado em localizações de Lisboa, Cascais e Sintra, a história acompanha Anna, uma cozinheira recém-chegada a Portugal para filmar o último episódio de uma série de televisão de cozinha e viagens. Quando o chefe de cozinha de celebridades não consegue chegar, Anna tem de assumir o seu lugar e todos lutam pela sua atenção, incluindo Lucas (Duarte Gomes), um sedutor 'manager' de um mercado português com quem terá um romance.

No elenco surgem ainda atores como Heather Hemmens ("Hellcats", "If Loving You Is Wrong", "Roswell, New Mexico") e Luke Mitchell ("The Tomorrow People", "Agents of S.H.I.E.L.D.", "Blindspot", "Legacies", "Big Sky").

Com experiência em televisão, teatro e cinema, Duarte Gomes ganhou o prémio de Melhor Ator pelos Troféus de Televisão TV7 Dias pela série “Massa Fresca”. Foi o protagonista da famosa série infantil “As Pistas da Blue” e entrou ainda em produções tão variadas como “Morangos com Açúcar”, “Destino Imortal”, “O Bairro”, “O Beijo do Escorpião”, “Santa Bárbara”, “Jogo Duplo”, “Sim, Chef!”, “Vidas Opostas” e “Golpe de Sorte”. No cinema, foi Zé Cigano em “O Bairro”, realizado por Jorge Cardoso.

VEJA O "TEASER".