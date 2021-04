O episódio de "Hell’s Kitchen" do passado domingo, dia 4 de abril, liderou audiências, ficando à frente de "All Together Now", da TVI, e do programa de talentos "The Voice Kids", da RTP1.

A primeira parte do formato de Ljubomir Stanisic registou 27,1% de share, com uma média de um milhão e 454 mil espectadores. Já o segundo bloco, "O Inferno", subiu aos 29,3% de share e foi visto por cerca de um milhão e 519 mil espectadores, chegando à liderança do top diário dos programas mais vistos.

O segmento final, "A Escolha", foi acompanhado, em média, por um milhão e 338 mil espectadores (32% de share).

No total, "Hell’s Kitchen" registou 29,7% de share. Já All Together Now, programa apresentado por Cristina Ferreira, conquistou 23,2% de share, sendo visto por cerca de milhão um milhão e 151 mil espectadores.

Com o final da emissão da aposta de Ljubomir Stanisic, "The Voice Kids" conquistou a liderança durante 30 minutos. No total, o formato de talentos da RTP1 registou 15,6% de share (680 mil espectadores).