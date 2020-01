A emissão deste domingo, dia 5 de janeiro, do "The Voice Portugal" contou com vários convidados especiais. Romana foi uma das artistas que se juntou ao concorrentes no palco do programa de talentos da RTP1.

Depois de interpretar "Não És Homem Para Mim" com Carolina Pinto e Rita Sanches, Romana desafiou Aurea e Marisa Liz para cantarem um dos seus maiores sucessos.

Veja o vídeo:

Veja aqui a atuação de Carolina Pinto, Rira Sanches e Romana.