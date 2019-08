O MEO lançou esta semana em exclusivo mais um canal da Disney, o DWorld, disponível para todos os clientes TV na posição 49. Vocacionado para crianças entre os 6 e os 10 anos de idade, a nova aposta conta filmes e séries que conquistaram milhões de espectadores em todo o mundo.

"O novo canal do MEO inclui alguns dos títulos da Disney mais procurados em todo o mundo, como 'Os Descendentes', 'Os Descendentes 2' e 'Os Descendentes Sing-a-Long' e 'Os Descendentes 2: Emojified' e, ainda em torno deste conteúdo especial, vários momentos de bastidores com os protagonistas mais mediáticos dos filmes", avança o MEO em comunicado.

O canal vai contar ainda com o especial “Aqui no Mar. Uma História de Os Descendentes”, com algumas revelações sobre o novo filme “Os Descendentes 3”. “Baby-sitters em Apuros“ “Cloud 9” ou e séries “Jessie”, “Liv e Maddie” e “A.N.T Farm” também fazem parte da programação do DWorld.