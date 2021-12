Na tarde de 24 de dezembro, a TVI Ficção estreou "O Reencontro – com os D’ZRT", uma conversa de Ana Rita Clara com Cifrão, Edmundo Vieira e Paulo Vintém.

"Desde o início dos 'Morangos', passando pelo rápido sucesso que atingiram em tão pouco tempo, as aventuras, as peripécias, os concertos, os fãs, a irmandade e a amizade. Mas não só de memórias boas será esta conversa, irão recordar Angélico e partilhar como lidam com a sua perda, a sua dor e luto e lembrar os momentos felizes que viveram os quatro", resume o canal.

O programa especial pode ser visto online, no site da TVI - veja aqui.

"Foi um momento particularmente especial e sensível, pela força e marco que a banda e os seus elementos tiveram e mantêm no panorama musical nacional", frisou Ana Rita Clara em comunicado.