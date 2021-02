Uma gravação de uma conversa no Zoom entre dois advogados e um juiz do Condado de Presidio, no Texas, tornou-se viral nas redes sociais. No vídeo, Rod Ponton surge com um filtro de gato e apesar das tentativas não consegue desligar a função.

Depois de o momento se ter tornado viral, Mariah Carey também o partilhou. "É a melhor coisa que vi em anos", frisou a cantora na sua conta no Instagram.

Veja a publicação de Mariah Carey: