Depois de "morreram todos", há um novo momento viral protagonizado por José Rodrigues dos Santos.

A emissão desta terça-feira, dia 18 de julho, do "Telejornal", da RTP1, terminou com uma reportagem em direto do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, sobre o concerto de Harry Styles.

Ao despedir-se dos espectadores, José Rodrigues dos Santos fez um trocadilho com o nome do cantor britânico e o momento rapidamente chegou às redes sociais. "E é cheio de Styles que termino o Telejornal. Boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã", disse o jornalista da RTP1.

Veja o vídeo: