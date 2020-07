No final da emissão desta terça-feira, dia 7 de julho, de "O Programa da Cristina", a apresentadora entregou o prémio do passatempo diário. Ao atender a chamada, o espectador pensou que estava a ser contactado pelo "Você na TV", da TVI.

"É do programa do Goucha?", perguntou o vencedor a Cristina Ferreira. "Não, oh senhor. O Goucha é do outro bairro, é meu amigo do coração", respondeu, em risos, a apresentadora da SIC.

Nas redes sociais, Manuel Luís Goucha partilhou o vídeo do momento.

Veja o vídeo: