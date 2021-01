Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) ameaçou este domingo, dia 10 de janeiro, abandonar o "Big Brother - Duplo Impacto". No arranque da gala apresentada por Cláudio Ramos e Teresa Guilherme, a comentadora recordou que os concorrentes insultaram Pedro Crispim.

"Muitos concorrentes entraram com a missão de fazer dos comentadores culpados de tudo o que fazem dentro da casa (...) Podem acusar-nos de tudo enquanto comentadores, mas não podem dizer-nos que os julgamos com base na cor, raça ou orientação sexual. Por isso, do lado deles isso também não pode acontecer", frisou A Pipoca Mais Doce no reality show, considerando que os comentários sobre o colega foram "muito graves".

Veja no vídeo os comentários dos concorrentes:

"Se não houver nenhum tipo de sanção, no que me toca a mim isso vai comprometer o meu futuro enquanto comentadora. Se não acontecer nada durante esta semana, provavelmente esta será a última gala em que estarei aqui. É inadmissível que alguém seja julgado por ser homossexual em pleno século XXI. Acho absolutamente vergonhoso. Se não agirem, o programa corre como entenderem, mas eu pessoalmente não tenho interesse em fazer parte", sublinhou Ana Garcia Martins.

Veja a reação de A Pipoca Mais Doce:

Na gala, Cláudio Ramos confessou que percebe a posição de A Pipoca Mais Doce, acrescentando que não se sentiu ofendido com os comentários. Para o apresentador, os concorrentes apenas comentaram o trabalho de Pedro Crispim. Já Teresa Guilherme revelou não ter assistido às imagens.

"Cláudio Ramos admitiu que não viu homofobia nestes mesmos comentários e Teresa Guilherme, pediu que a comentadora não tomasse uma decisão drástica, pois não quer que deixe de ir às galas", explica a produção do programa no site do reality show.

Nas suas redes sociais, Pedro Crispim também comentou a polémica. "Não fiquei admirado, acho que era previsível o rumo... Mas hoje senti pena daquelas pessoas (...) A dor identifica e procura conforto na dor do outro. E dentro da casa existe gente muito magoada com as suas vidas, com a sua realidade e pior, consigo", frisou.